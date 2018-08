Απόπειρα… δολοφονίας σε γήπεδο! Αδιανόητο τάκλιν σε αγώνα εφήβων – video

Απίστευτο σκηνικό στο διεθνή αγώνα, Τανζανία – Μπουρουντί, με έναν 17χρονο αμυντικό της δεύτερης να κάνει κυριολεκτικά τάκλιν στην καρωτίδα του αντιπάλου του, ο οποίος και προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο, για τη λήξη του αγώνα και τη νίκη της ομάδας του.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής του Μπουρουντί δεν έμεινε μάλιστα εκεί, αφού στη συνέχεια της φάσης πάτησε επίτηδες και στο πόδι του Τανζανού εφήβου, παίρνοντας… επιεικώς την κόκκινη κάρτα του διαιτητή, αφού κανονικά θα έπρεπε να του απαγγελθούν και κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σύμφωνα και με τα σχόλια στα social media.

Possibly the reddest red card you'll ever see in your life 🔴🥋https://t.co/2kBcINzsdd

— Dave Phillips (@lovefutebol) August 12, 2018