“Αετίσιο” μάτι! Η διαιτητής της αναμέτρησης της Μαρίας Σάκκαρη με την Αλίζ Κορνέ είδε την “παράβαση” και ακύρωσε την προσπάθεια της Ελληνίδας τενίστριας.

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο διεθνές τουρνουά, που φιλοξενείται στην Αγία Πετρούπολη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που βρίσκεται στο Νο 21 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε της Γαλλίδας, Αλίζ Κορνέ (Νο 61 στον κόσμο) με 6-2, 6-4 και μετά από αγώνα διάρκειας μίας ώρας και 27 λεπτών.

Η Σάκκαρη έκανε… περίπατο στο πρώτο σετ, ενώ δυσκολεύτηκε λίγο για να πάρει το δεύτερο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του τρίτου game στο δεύτερο σετ είδε να της ακυρώνεται -δικαιολογημένα όμως- η προσπάθεια της σε έναν πόντο.

H chair umpire, Μαρία Τσίτσακ είδε διπλό χτύπημα στην ρακέτα της Ελληνίδας τενίστριας και “ακύρωσε” τον πόντο που ετοιμαζόταν να πάρει. Πάνω στην ένταση της στιγμής, η Σάκκαρη δεν κατάλαβε τι έγινε, αλλά πέρα από κάποιους μορφασμούς, δεν παραπονέθηκε περισσότερο (άκουσε την εξήγηση που της δόθηκε και συνέχισε τον αγώνα της).

Sharp eye from Cicak. Sakkari made a correction with her racquet.#FormulaTX pic.twitter.com/yJjFHVfljj