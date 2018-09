Αποθέωσαν Ζαμπά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ! Για το παιχνίδι με τον Άρη στο Κύπελλο

Με την εμφάνισή του κόντρα στον Άρη, ο Λέο Ζαμπά κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση των οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι και τον ανέδειξαν σε Man of the Match, με το 31,72% των ψήφων στην ψηφοφορία της επίσημης ιστοσελίδας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Η ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ για Ζαμπά

«Ο Λέο Ζαμπά αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Άρη για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Άρη μετά από σχεδόν πέντε χρόνια σε ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό κίνητρο, που βρήκε τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Ο Δικέφαλος έψαξε μέχρι το φινάλε το γκολ της νίκης παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε για μισή ώρα με παίκτη λιγότερο αλλά δεν κατάφερε να αλλάξει το τελικό 1-1.Εκ των κορυφαίων της ομάδας του Ράζβαν Λουτσέσκου ήταν ο Λέο Ζαμπά . Ο νεαρός Βραζιλιάνος είχε διάθεση, ταλαιπώρησε σε πολλά σημεία την αντίπαλη άμυνα, ενώ έδωσε σημαντικές βοήθειες και στην άμυνα.Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης που διεξήχθη μέσω paokfc.gr και PAOK FC Official App, ο Ζαμπά συγκέντρωσε το 31,72% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.Στην δεύτερη θέση έμεινε ο εξαιρετικός σε ένα ακόμα παιχνίδι Χοσέ Κρέσπο . Ο Ισπανός αμυντικός ήταν ο ηγέτης της αμυντικής γραμμής, με καίριες επεμβάσεις και πολύ τρέξιμο. Τρίτος ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ . Ο Ολλανδός πέρασε σαν αλλαγή στο ημίχρονο και έδωσε βοήθειες σε όλες τις γραμμές ειδικά όταν η ομάδα έμεινε με 10 παίκτες».