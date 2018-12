Το μείζον ζήτημα γύρω από την αποχώρηση του Ζοζέ Μουρίνιο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν εξ αρχής, η αποζημίωση του Πορτογάλου τεχνικού, καθώς αποτελούσε το μεγαλύτερο “αγκάθι” για την αποπομπή του.

Μετά το τραγικό τους ξεκίνημα στη σεζόν όμως, η κατάσταση είχε φθάσει στο… απροχώρητο και έτσι οι “κόκκινοι διάβολοι” αποφάσισαν να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για το “διαζύγιο” με τον Μουρίνιο. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα αγγλικά ρεπορτάζ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καλείται να καταβάλλει το ποσό “μαμούθ” των 24 εκατομμυρίων λιρών, τα οποία και αντιστοιχούν σε σχεδόν 27 εκατ. ευρώ.

Jose Mourinho will 'receive a £24million pay off from Manchester United'

Should cover at least half of his minibar bill at the Lowry https://t.co/QLT3JVBX8T pic.twitter.com/oovUCZuE2b

— Mirror Football (@MirrorFootball) December 18, 2018