“Αρπάχτηκαν” Μιραλάς και Μπόλονι κατά τη διάρκεια του αγώνα! pic

Γάνδη και Αντβέρπ έμειναν στο 1-1 σε αγώνα που έγινε την Κυριακή (24.11.2019) για το πρωτάθλημα Βελγίου, με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το βαθμό με γκολ στο 90+4′, έχοντας όμως δει νωρίτερα τον προπονητή της ομάδας, Λάζλο Μπόλονι να έχει ένα επεισόδιο με τον Κέβιν Μιραλάς.

Η αναμέτρηση της Γάνδης με την Αντβέρπ επισκιάστηκε από επεισόδιο μεταξύ του Κέβιν Μιραλάς και του Λάζλο Μπόλονι στον πάγκο των φιλοξενουμένων, με τον άλλοτε στράικερ του Ολυμπιακού αντί να μπαίνει αλλαγή να φεύγει για τα αποδυτήρια.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού κλήθηκε από τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ να περάσει στο ματς σαν αλλαγή, κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Μιραλάς κλήθηκε να αντικαταστήσει τον Ραφαέλοφ στο 79′, αλλά είχε μια συνομιλία με τον Μπόλονι και αποχώρησε για τα αποδυτήρια!

“Ήταν ένα μικρό θέμα. Πιθανότατα ήταν απογοητευμένος για το γεγονός πως άρχισε στον πάγκο. Δεν είναι ο μοναδικός παίκτης που δεν παίζει, καθώς ανάλογη εμπειρία είχαν και οι Ρεφαέλοβ και Λάμκελ Ζε.

Έτσι είναι η ζωή του ποδοσφαιριστή και εκείνοι που δεν μπορούν να το διαχειριστούν, θα είναι καλύτερα να αλλάξουν επάγγελμα”, δήλωσε στο φινάλε του αγώνα ο Μπόλονι, κληθείς να σχολιάσει το απρόοπτο που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με πρωταγωνιστές εκείνον και τον Βέλγο επιθετικό.

Kevin Mirallas had a small discussion with his manager just before he was about to be subbed on for Antwerp. He then walked off and headed for the dressing room. “It’s just a small issue”, according to Laszlo Bölöni. “Probably he was frustrated that he started on the bench.” #efc pic.twitter.com/TadfBDP9iD

— Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) November 24, 2019