Άρσεναλ: “Δίνει δανεικό τον Μαυροπάνο” λένε οι Άγγλοι!

Στο μετεγγραφικό προσκήνιο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, καθώς από την Άρσεναλ φέρονται να έχουν αποφασίσει τον δανεισμό του κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου.

Ο Έλληνας αμυντικός δεν αγωνίστηκε καθόλου επί Εμερί στους “κανονιέρηδες”, αλλά ούτε με τον Αρτέτα, παρότι ο Ισπανός τεχνικός τον επανέφερε στις αποστολές της ομάδας, έχοντας τον και τρεις φορές στον πάγκο.

Με δεδομένο όμως ότι χρειάζεται παιχνίδια στα πόδια του για να βρει ρυθμό, οι “κανονιέρηδες” σκοπεύουν να δεχθούν προτάσεις για τον δανεισμό του, με σχεδόν όλους τους “μεγάλους” του ελληνικού πρωταθλήματος να έχουν ενδιαφερθεί στο πρόσφατο παρελθόν για την απόκτησή του.

