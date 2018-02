Ασήκωτη η… φανέλα της Ρεάλ για Παρί – «Τρέλανε» κόσμο η Λίβερπουλ!

@realmadriden

Μπορεί η Παρί να πήγε στο Μπερναμπέου με τον... αέρα των εκατομμυρίων της και του Νεϊμάρ, αλλά η Ρεάλ την “τιμώρησε” με τριάρα (3-1) και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στους "8" του Champions League. Δυο γκολ ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έφτασε τα 101 με τη "βασίλισσα" στη διοργάνωση! “Μίλησαν” στο φινάλε οι "μερένγγες". Λιβερπουλάρα μέσα στην έδρα της Πόρτο (0-5), με χατ-τρικ του Μανέ.

Παράσταση… πρόκρισης για τους “8” του Champions League από Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ. Η Ρεάλ πιέστηκε πολύ από την Παρί, βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή (3-1) με δυο γκολ στα τελευταία λεπτά.

Την ίδια ώρα, η Λίβερπουλ βάδισε στα… χνάρια των Σίτι και Τότεναμ, φέρνοντας έχα απίστευτο αποτέλεσμα στο “Ντραγκάο”. Οι “ρεντς” πέρασαν με 5-0 από την έδρα της Πόρτο και ήδη.. έκλεισαν εισιτήριο για τους “8” του Champions League.

Ρεάλ – Παρί 3-1

Η Ρεάλ προσπάθησε να φανεί πιεστική με το ξεκίνημα του ματς, προκειμένου να κάνει την Παρί να υποπέσει σε λάθος, το οποίο θα φέρει κάποια κακή ευκαιρία και το… γκολ. Όσον αφ0ρά τους φιλοξενούμενους, έδωσαν πολλές φορές την μπάλα στον Νείμάρ και προσπάθησαν να βρουν κάποια φαρμακερή αντεπίθεση.

Οι “μερένγγες” έχασαν ανεπανάληπτη ευκαιρία στο 28′ για να ανοίξουν το σκορ. Μετά από τρομερή πάσα του Μαρσέλο, ο Ρονάλντο βγήκε τετ-α-τετ με τον Αρεόλα, αλλά δεν τον νίκησε. Ο Πορτογάλος έστειλε την μπάλα στο πρόσωπο του αντίπαλου πορτιέρε!

Όταν όμως δεν τα… βάζεις, ο “νόμος” του ποδοσφαίρου λέει πως θα δεχθείς το γκολ. Η Παρί ανέβασε “στροφές” και η.. έμπνευση του Νεϊμάρ έφερε το 0-1 στο 38′. η μπαλιά βγήκε από τα δεξιά, ο Βραζιλιάνος έκανε ασίστ στον Ραμπιό με “τακουνάκι” και ο Γάλλος άνοιξε το σκορ.

Η Παρί έχασε μοναδική ευκαιρία στο 38′ για να κάνει το 0-2. Ο Νεϊμάρ έκανε ένα ωραίο “σόλο”, “έσπασε’ την μπάλα στον Καβάνι, που ελίχθηκε στην περιοχή, σούταρε δυνατά, αλλά οι αμυντικοί πρόλαβαν να του βάλουν την κόντρα και να στείλουν την μπάλα κόρνερ!

Η Ρεάλ προσπάθησε να πάει στο ημίχρονο, φέρνοντας το ματς στα ίσα και το κατάφερε. Ο αρεόλα σταμάτησε στο 44′ το πλασέ του Μπενζεμά, αλλά στο επόμενο λεπτό ο Κρόος κέρδισε το πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Κριστιάνο Ρονάλντο (1-1). Αυτό ήταν και το 115 γκολ του Πορτογάλου στο Champions League.

Top save on Benz from Areola pic.twitter.com/yx0NlxXWiw — Rob (@Razza_7) February 14, 2018

I used to respect Kroos pic.twitter.com/QgX8n1sTSZ — MICHAEL 23-0 (@MagicaI_Messi) February 14, 2018

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 100 με τη φανέλα της Ρεάλ στο Champions League εκείνη τη στιγμή (στη συνέχεια πήγε στα 101) και έγινε ο πρώτος που φτάνει σε τριψήφιο αριθμό τερμάτων με έναν σύλλογο. Μάλιστα τα κατάφερε σε μόλις 95 συμμετοχές.

115 and counting. Cristiano Ronaldo has now scored 100 #ChampionsLeague goals for Real Madrid https://t.co/hLhfdldYvz pic.twitter.com/ITk2BAL6xX — Telegraph Football (@TeleFootball) February 14, 2018

Η Παρί μπήκε με.. όρεξη στην επανάληψη και στο 49′ ο Νάβας έδιωξε δύσκολα το σουτ του Εμπαπέ! Λίγα λεπτά αργότερα, ζήτησαν πέναλτι για χέρι του Ράμος σε σουτ του Καβάνι, ενώ ακολούθησαν οι διαμαρτυρίες των Μαδριλένων, επειδή ο διαιτητής δεν έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Νεϊμάρ, για “θέατρο”.

Ο Έμερι πέρασε τον Μενιέ στη θέση του Καβάνι, θέλοντας να “δέσει” πιο καλά την ομάδα του. Η αντίδραση του Ζιντάν ήταν να περάσει στο ματς τον Μπέιλ στη θέση του.. χλωμού Μπενζεμά. Η Ρεάλ όμως δεν κατάφερε να γίνει απειλητική, ενώ είδε τους φιλοξενούμενους να είναι απειλητικοί, με τον Ράμος να κάνει σωτήρια επέμβαση στο 73′.

Tremendous block by Sergio Ramos on the close-range shot by Kimpembe! Goal-saving challenge by the #RealMadrid captain to prevent #PSG from retaking the lead. #RMAPSG #MadridPSG #UCL 💪💪 pic.twitter.com/SXPL3I8S7Y — Jason Foster (@JogaBonito_USA) February 14, 2018

Η είσοδος του Ασένσιο όμως βοήθησε τη Ρεάλ να φτάσει στο τελικό 3-1. Η αλλαγή του Ζιντάν έκανε το γύρισμα στο 83, ο Αρεόλα απέκρουσε αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Ρονάλντο, που με το γόνατο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Δυο λεπτά αργότερα, ο Ασένσιο έκανε και πάλι την μπαλιά από αριστερά και ο Μαρσέλο -με κοντινό πλασέ- έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Να αναφέρουμε πως τα 46 από τα 101 του γκολ του Ρονάλντο με τη Ρεάλ στη διοργάνωση, έχουν έρθει σε νοκ άουτ φάσεις.

Now #RealMadrid lead 3-1 vs #PSG!! Marcelo scores with a deflected strike after he was set up by Asensio! Great sub by Zidane, Asensio has created 2 goals since coming on. #HalaMadrid #RMAPSG #MadridPSG #UCL pic.twitter.com/Omf1cNQbfy — Jason Foster (@JogaBonito_USA) February 14, 2018

Στο φινάλε του ματς, Εμπαπέ και Νεϊμάρ δεν μπόρεσαν να σκοράρουν και να δώσουν στην Παρί περισσότερες ελπίδες πρόκρισης.

Πόρτο – Λίβερπουλ 0-5

Η Πόρτο είχε μια ελαφρά υπεροχή επί της Λίβερπουλ και στο 10′ πλησίασε στο 1-0. Ο Οτάβιο απέφυγε τους αμυντικούς της Λίβερπουλ, έκανε το σουτ απ’ το ύψος του πέναλτι, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Λόβρεν και πέρασε ελάχιστα πάνω απ’ την εστία του Κάριους.

Μόλις όμως η Λίβερπουλ ανέβασε.. στροφές, κατάφερε να φτάσει στο 0-2 μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Βαϊνάλντουμ μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, κέρδισε τις κόντρες, έστρωσε στον Μανέ, ο οποίος έκανε του σουτ από θέση αριστερά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ζοζέ Σα, που δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα.

Ο Μίλνερ έκλεψε έξω απ’ την περιοχή, έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι του Ζοζέ Σα. Στη συνέχεια της φάσης ο Σαλάχ πήρε το… ριμπάουντ, απέφυγε εξαιρετικά τον τερματοφύλακα της Πόρτο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0!

SALAH MAKES IT 2-0! AMAZING COMPOSURE pic.twitter.com/1EKKz7Y719 — Salahlicious (@Salahlicious) February 14, 2018

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους (44′), η Πόρτο έχασε σημαντική ευκαιρία για να μειώσει, με το σουτ του Σοάρες να περνά δίπλα από την εστία του Κάριους.

Η Πόρτο μπήκε καλά στην επανάληψη, δείχνοντας ικανή να μειώσει. Στο 53′ όμως η Λίβερπουλ έφτασε στο 0-3! Ο Σαλάχ “μοίρασε” στον Φιρμίνιο, ο Ζοζέ Σα απέκρουσε εντυπωσιακά το πλασέ που έγινε, αλλά ο Μανέ πήρε το “ριμπάουντ” και πέτυχε το δεύτερο του γκολ στην αναμέτρηση!

Liverpool have been brilliant on the counter tonight. Salah, Firmino and Mane have ripped Porto to shreds. pic.twitter.com/tu5WFLWXzM — Mootaz Chehade (@MHChehade) February 14, 2018

Οι αντεπιθέσεις των “ρεντς” ήταν… φαρμακερές και στο 70′ έφτασαν στο 0-4, φέρνοντας ένα βλέμμα απελπισίας στον προπονητή της Πόρτο, Σέρζιο Κονσεϊσάο.

BOBBY FIRMINO! TORE THEM TO SHREDS! pic.twitter.com/HDU6wPCsO1 — Salahlicious (@Salahlicious) February 14, 2018

Το τελικό 0-5 διαμορφώθηκε στο 85′, με τον Μανέ να φτάνει στο χατ-τρικ και να υπογράφει το θρίαμβο της ομάδας του Κλοπ.