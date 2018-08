Αστέρας Τρίπολης – Χιμπέρνιαν: «Έπεσαν» ηρωικά οι Αρκάδες! – videos

Μετά την ήττα με 3-2 στη Σκωτία, ο Αστέρας Τρίπολης βρέθηκε να χάνει με 1-0 και στη ρεβάνς, στην πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία της Χιμπέρνιαν, ενώ έμεινε και με 10 παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Μανιά στο 48ο λεπτό του αγώνα. Κι όμως, οι Αρκάδες ισοφάρισαν στο ματς και θα μπορούσαν να έχουν πετύχει και το 2-1 αν δεν σταματούσαν πάνω στον εκπληκτικό Μπόγκνταν.

Ο τερματοφύλακας των Σκωτσέζων ήταν αυτός που έβαλε «ταφόπλακα» στις ηρωικές προσπάθειες των παικτών του Σάββα Παντελίδη και βγαίνοντας νικητής σε τουλάχιστον τρία τετ-α-τετ, χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.

Πρόωρο «αντίο» από το Europa League για τον Αστέρα Τρίπολης, αφού αποκλείστηκε από τα πρώτα ματς του στη διοργάνωση και όπως και ο Ατρόμητος λίγο νωρίτερα, θα πρέπει πλέον να συγκεντρωθεί στις υποχρεώσεις του στην Ελλάδα.

Ο Αστέρας Τρίπολης μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δυσκολευόταν να δημιουργήσει ευκαιρίες στην αρχή του αγώνα. Οι Αρκάδες είχαν την κατοχή, αλλά δεν μπορούσαν να απειλήσουν την εστία του Μπογκντάν, μέχρι και το 41΄, όταν ο Κυριακόπουλος εκτέλεσε κόρνερ, ο Τσιλιανίδης «έπιασε» την κεφαλιά, αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη όμως, «είδε» τη Χιμπέρνιαν βρίσκει το γκολ στην πρώτη δική της ευκαιρία στο ματς. Στο 44΄ ο Ιγκλέσιας έχασε τη μπάλα, με τον Κάμπερι να μοιράζει αριστερά στον ΜακΓκιν και αυτός με σουτ μέσα από την περιοχή να κάνει το 1-0, που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

