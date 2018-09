Ασύλληπτη γκολάρα Αζάρ! «Ξέρανε» τη Λίβερπουλ με ανατροπή η Τσέλσι – video

Με μία εντυπωσιακή ανατροπή μέσα σε έξι λεπτά κι ένα ονειρικό γκολ του Εντέν Αζάρ, η Τσέλσι επικράτησε της Λίβερπουλ με 2-1 στο Άνφιλντ και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Carabao Cup, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης το σύνολο του Κλοπ.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με γκολ του Στάριτς στο 58′, με τους φιλοξενούμενους να φέρνουν το παιχνίδι στα ίσια με τον Έμερσον στο 79′ και να παίρνουν τη νίκη στο 85′ με ένα απίθανο γκολ του Αζάρ. Ο Βέλγος πέρασε όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του και με ένα τρομερό σουτ, χάρισε την πρόκριση στην Τσέλσι.

ANFIELD? Just few days ago, Neymar dropped a disasterclass there, but tonight Eden Hazard dropped a Masterclass there… GOAT💙pic.twitter.com/QsxjWoWekd

