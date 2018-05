«Athens Alive» και με… Pan Asia! Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος της Redstone

Μέσω ενός διαλόγου στο twitter, ο εκπρόσωπος της Redstone, Μαρκ Αλεξάντερ, αποκάλυψε την πρόθεση του κονσόρτιουμ να συζητήσει για το Athens Alive και το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και με την πλευρά της Pan Asia.

Νωρίτερα, η Redstone είχε εκδώσει και ανακοίνωση, με την οποία έκανε λόγο για «πιέσεις» προς την πλευρά της κυβέρνησης, ώστε να «σπάσει» σε κομμάτια το πρότζεκτ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

«To Athens Alive είναι ένα σπουδαίο πρότζεκτ. Κάναμε μια προσφορά να αποκτήσουμε τον Παναθηναϊκό με την έγκριση του έργου για το Athens Alive. Ο κ. Αλαφούζος αποφάσισε να πάει στην άλλη κατεύθυνση. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ό,τι κι αν γίνει, το Athens Alive θα είναι ένα καλό σπίτι για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν χρειάζεται να είμαστε οι ιδιοκτήτες για να παρέχουμε στον Παναθηναϊκό το «σπίτι» που του αξίζει. Αν το deal προχωρήσει, θα μιλήσουμε μετά χαράς με τον νέο ιδιοκτήτη», τόνισε επί του θέματος ο Μαρκ Αλεξάντερ.

Athens Alive is a great project. We made an offer to acquire Panathinaikos subject to the approval of the Athens Alive project. Mr Alafouzos decided to go in another direction. We’ll see what happens next. Whatever happens Athens Alive will make a good home for Panathinaikos FC.

