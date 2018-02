Ατρόμητος – Ολυμπιακός: Η «ερυθρόλευκη» αποστολή για το Περιστέρι

Είκοσι παίκτες συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή (11/2, 19:30) αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για την 21η αγωνιστική της Superleague.

Ο Χρήστος Κόντης, που θα καθίσει και την Κυριακή στον πάγκο των “ερυθρόλευκων”, λόγω του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε τις προηγούμενες ημέρες ο Οσκαρ Γκαρθία, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τιμωρημένο Ρομαό και τον Σισέ, ο οποίος δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στα πλευρά.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Σεμπά, ενώ αντίθετα στην 20άδα επανέρχεται ο Ενχελς.

Προτό, Χουτεσιώτης, Ιβουσιτς, Μποτία, Ελαμπντελαουί, Χατζισαφί, Κούτρης, Ενχελς, Νικολάου, Ταχτσίδης, Φορτούνης, Οτζίτζα, Μάριν, Ζιλέ, Μάρτινς, Ανδρούτσος, Πάρντο, Τζούρτζεβιτς, Μιραλάς, Ανσαριφάρντ.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο. / The players selected for the match against Atromitos.#olympiacos #atroly #slgr #superleaguegreece #peristeri #legend #MiaGro8ia #squadlist pic.twitter.com/H25KT3IGMc

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) February 10, 2018