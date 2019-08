Αυτοκτόνησε 20χρονος ποδοσφαιριστής που είχε δοκιμαστεί στη Γιουνάιτεντ

Τέλος στην ίδια του τη ζωή έβαλε ο Τζόελ Ντάρλινγκτον, βυθίζοντας στο πένθος το αγγλικό ποδόσφαιρο. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, λόγω των πολλών τραυματισμών που είχε τα τελευταία χρόνια.

Ο Ντάρλινγκτον είχε δοκιμαστεί στο παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως δεν κατάφερε να πείσει τους ανθρώπους της ομάδας, για να του δώσουν ένα συμβόλαιο.

Τη σωρό του Ντάρλινγκτον βρήκε ο αδερφός του Κίραν, στο σπίτι του στο Γκέλιφορ της Βορείου Ουαλίας.

Former Manchester United trialist Joel Darlington has tragically took his own life.

He was only 20 years of age. Rest in peace, Joel Darlington. 😔🙏🏼 pic.twitter.com/spV3d0EnRx

