Έγιναν γνωστά τα γήπεδα στα οποία θα γίνουν οι τελικοί του Champions League τις σεζόν 2020-21, 2021-22 και 2022-23, με την UEFA να ανακοινώνει και την έδρα για τον τελικό του Europa League το 2021.

Πιο συγκεκριμένα, ο τελικός του Champions League θα φιλοξενηθεί το 2021 στο γήπεδο της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, το 2022 στο «σπίτι» της Μπάγερν Μονάχου, την Αλιάνζ Αρένα, ενώ το 2023 ο τελικός θα γίνει στο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Παράλληλα, ο τελικός του Europa League το 2021 θα διεξαχθεί στο Σάντσεθ Πιθχουάν της Σεβίλλης, ενώ ο φετινός υπενθυμίζουμε ότι θα γίνει στην Πολωνία.

📍 The 2021 UEFA @ChampionsLeague final will be held at the St Petersburg Stadium, Russia.#UEFAExCo pic.twitter.com/GKpFTXBfVx

— UEFA (@UEFA) September 24, 2019