UEFA και Adidas έδωσαν στη δημοσιότητα την μπάλα του φετινού τελικού του Champions League, που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη.

Αποκαλυπτήρια για την μπάλα του φετινού τελικού του Champions League! UEFA και Adidas έδωσαν στη δημοσιότητα το… τόπι του “μεγάλου” αγώνα που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη στις 30 Μαΐου.

Champions League: Επιστροφή στα… αστέρια με Ατλέτικο – Λίβερπουλ και Ντόρτμουντ – Παρί

Να αναφέρουμε πως η συγκεκριμένη μπάλα θα μπει στη… ζωή των παικτών από τώρα, αφού σήμερα (18.02.2020) ξεκινά η φάση των “16” του Champions League.

Road to Istanbul 🇹🇷 Introducing the official 2019/20 #UCLfinal match ball by @adidasfootball ! ⚽️ pic.twitter.com/iUbpHFr0Xq

Istanbul calling.

Introducing the new @championsleague official match ball for the knockout stage of the 2019/20 season. pic.twitter.com/bJQD4bODtU