Champions League: Αυτές είναι οι ομάδες των “16”! Έρχονται ματσάρες στην επόμενη φάση

Τρεις γερμανικές, τέσσερις αγγλικές, τρεις ισπανικές, δύο ιταλικές, δύο γαλλικές, αλλά και μία ομάδα από την Πορτογαλία και την Ολλανδία, περιλαμβάνει η φάση των “16” του Champions League, μετά την ολοκλήρωση των ομίλων της διοργάνωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όμως και τα γκρουπ δυναμικότητας που διαμορφώθηκαν, τα οποία και αναμένεται να φέρουν μεγάλα ντέρμπι στην συνέχεια της διοργάνωσης.

Μπάγερν Μονάχου, Άγιαξ, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπαρτσελόνα, Τότεναμ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Πόρτο, Σάλκε, Παρί Σεν Ζερμέν, Λίβερπουλ

🏆 UEFA Champions League last 16!

CONFIRMED ✅

Best team left in the #UCL? 🤔 pic.twitter.com/7ecHZBlyNL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2018