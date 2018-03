ΦΩΤΟ Reuters

Το Europa League το είχε για.. πρωινό. Η Σεβίλλη όμως δείχνει πως έχει υψηλές βλέψεις στο Champions League. Η ομάδα από την Ανδαλουσία έδωσε ισχυρή “σφαλιάρα” στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο “Ολντ Τράφορντ” και με το 0-0 του πρώτου ματς πέρασε στους “8” της διοργάνωσης. “Δήμιος” ο Μπεν Γεντέρ! Εκεί θα βρεθεί και η Ρόμα, που νίκησε με 1-0 την Σαχτάρ, έχοντας πετύχει “χρυσό” γκολ στο πρώτο ματς του Ντόνετσκ (2-1).

Μεγάλη και παλικαρίσια πρόκριση για την Σεβίλλη μέσα στο “Ολντ Τράφορντ”. Η ομάδα του Μοντέλα έπαιξε σαν στο.. σπίτι της -πέρα από λίγες στιγμές- δεν άφησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δείξει πως της αξίζει η πρόκριση και έφτασε σε ένα τρομερό 2-1 που την έστειλε στους “8” του Champions League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μπεν Γεντέρ ο οποίος μπήκε στο ματς στο 72′ και πέτυχε δυο γκολ σε πέντε λεπτά δίνοντας τη νίκη στους φιλοξενούμενους.



Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Ρόμα κατάφερε να.. ανατρέψει την ήττα της με 2-1 στο Ντόνετσκ και επικρατώντας της Σατάρ με 1-0 στο Ολίμπικο πήρε την πρόκριση για τους “8” του Champions League.

Να θυμίσουμε πως την περασμένη εβδομάδα προκρίθηκαν στα προημιτελικά της διοργάνωσης οι Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους και Μάντσεστερ Σίτι.

Γιουναιτεντ – Σεβίλλη 1-2



Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξε διάθεση να μπει.. δυνατά στο ματς, αλλά η Σεβίλλη ήταν πολύ καλά στημένη στο “Όλντ Τράφορντ”, πίεσε σωστά και ήταν αυτή που είχε την πρώτη σημαντική στιγμή του ματς στο 9′, με την κεφαλιά του Κορέα να περνάει λίγο πάνω από οριζόντιο δοκάρι του Ντε Χέα, που όμως παρακολουθούσε τη φάση.

Η Σεβίλλη είχε την κατοχή της μπάλας και προσπάθησε με καλή κυκλοφορία να φτάσει με αξιώσεις στα αντίπαλα καρέ. Απ’ την άλλη, οι προσπάθειες των Σάντσες και Ράσφορντ δεν ήταν αρκετές, ενώ ο Λουκάκου ήταν αποκομμένος. Η Γιουνάιτετ ανέβασε… στροφές, αλλά ακόμα και στα… καλά της λεπτά δεν ήταν ικανή να κάνει τη “ζημιά”. Οι φιλοξενούμενοι κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα, αλλά είχαν πρόβληα στην τελική πάσα. Η καλύτερη φάση της ομάδας του Μουρίνιο στο πρώτο μέρος ήρθε στο 38′, όταν ο Φελαϊνί δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ρίκο από καλό σημείο.

Η Σεβίλλη είδε τον Μπαϊγί να κόβει τελευταία στιγμή τον Κορέα με την έναρξη της επανάληψης (48′).

Η Γιουνάιτεντ όμως έδειξε κι αυτή καλύτερη εικόνα στην επίθεση και στο 52′ ο Λίνγκαρντ νικήθηκε από τον Ρίκο. Το ματς κύλησε σε ένα.. τεντωμένο σχοινί, με την εξέδρα να γκρινιάζει αρκετές φορές. Ο Μοντέλα έκανε κίνηση – ματ, περνώντας στο 72′ τον Μπεν Γεντέρ. Ο Γάλλος διεθνής κατάφερε να κάνει το 0-1 δυο λεπτά αργότερα, ενώ στο 78′ νίκησε με δυνατή κεφαλιά τον Ντε χέα για το 0-2.

Η Σεβίλλη έχασε σημαντικές ευκαιρίες για τα πετύχει κι άλλο γκολ, αλλά στο 84′ ο Λουκάκου έδωσε τεράστιο ενδιαφέρον στο ματς, κάνοντας το 1-2. τελικά, η Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε τίποτα περισσότερο κι έτσι το τελικό 1-2 έδωσε την πρόκριση στην Σεβίλλη.

Ρόμα – Σαχτάρ 1-0



Η Ρόμα προσπάθησε να πάρει από τα πρώτα λεπτά τα.. ηνία του αγώνα, αλλά παραλίγο στο 10′ να βρεθεί πίσω στο σκορ και μάλιστα με αυτογκόλ. Γενικά, η Σαχτάρ εμφανίστηκε πολύ καλά τοποθετημένη στην άμυνα, κάτι που έκανε εύκολο το έργο της, κόντρα στις… νευρικές προσπάθειες των “ροσονέρι”.

Η Ρόμα παρουσίασε αρκετά κενά στις γραμμές της, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στην Σαχτάρ να κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν ένα… άνετο ημίχρονο, αφού δεν δέχθηκαν ούτε μια σοβαρή απειλή στα καρέ τους!

Το δεύτερο μέρος όμως ξεκίνησε ιδανικά για την Ρόμα. Στο 52′ ο Στρούαν έκανε τρομερή κάθετη για τον Τζέκο, που βγήκε απέναντι από τον Πιατόφ και πέρασε την μπάλα κάτω από το σώμα του για το 1-0

Τα επόμενα λεπτά κύλησαν στους ρυθμούς της Ρόμα, που σε κάθε επιθετική της προσπάθεια είχε τον Τζέκο μέσα. Οι παίκτες του Ντι Φραντζέσκο έβγαλαν πάθος, έδειξαν πως ήθελαν τη νίκη. Το παιχνίδι είχε όμως και αρκετά νεύρα. Στο 79′ ο Ορντέτς ανέτρεψε τον Τζέκο και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, ενώ στο 80′ είχαμε σύρραξη μεταξύ των παικτών, επειδή ο Φερέιρα πήγε να πάρει την μπάλα από ένα ball-boy και από τη φόρα που είχε το έριξε κάτω.