Champions League: Ξεκινά η… γιορτή! Τεντώνει και πάλι το «σεντόνι»!

Αναμονή… τέλος! Οι 115 ημέρες από την κατάκτηση του Champions League από την Ρεάλ Μαδρίτης -για τρίτη στη σειρά σεζόν- επιτέλους πέρασαν και θα έχουμε και πάλι «σέντρα» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Το Champions League θα μας.. ομορφύνει και πάλι τα βράδια της Τρίτης και της Τετάρτης, έχοντας αναμετρήσεις -πλέον- τόσο στις 19:55, όσο και στις 22:00.

H Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από την ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στους ομίλους του Champions League και μπαίνει στη μάχη της διοργάνωσης την Τετάρτη, στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ. Ντεμπούτο στη διοργάνωση (με τη μορφή φάσης των ομίλων) κάνει κι ο Ερυθρός Αστέρας των Βλάνταν Μιλόγεβιτς, Μοχάμεντ Μπεν και Μάρκο Μάριν.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας του θεσμού περιλαμβάνει σπουδαία παιχνίδια, με τη μάχη του 3ου ομίλου στο «Ανφιλντ» μεταξύ της περσινής φιναλίστ, Λίβερπουλ και της Παρί Σεν Ζερμέν να ξεχωρίζει. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα παιχνίδια της Μπενφίκα με την Μπάγερν Μονάχου (από τον όμιλο της ΑΕΚ) και της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρόμα, που θα γίνουν της Τετάρτη.

Τρίτη 18/9

Ίντερ – Τότεναμ (19:55)

Μπαρτσελόνα – Αϊντχόφεν (19:55)

Μονακό – Ατλέτικο (22:00)

Μπριζ – Ντόρτμουντ (22:00)

Ερυθρός Αστέρας – Νάπολι (22:00)

Λίβερπουλ – Παρί Σεν-Ζερμέν (22:00)

Σάλκε – Πόρτο (22:00)

Γαλατάσαράι – Λοκομοτίβ Μόσχας (22:00)

Τετάρτη 19/9

Σαχτάρ – Χόφενχαϊμ (19:55)

Άγιαξ – ΑΕΚ (19:55)

Βαλένθια – Γιουβέντους (22:00)

Γιουνγκ Μπόις – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Μάντσεστερ Σίτι – Λιόν (22:00)

Μπενφίκα – Μπάγερν (22:00)

Πλζεν – ΤΣΣΚΑ Μόσχας (22:00)

Ρεάλ – Ρόμα (22:00)

