Champions League, Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Φιρμίνο έφερε… δικαιοσύνη στο Άνφιλντ! – videos

Με τους Στάριτζ και Μίλνερ να κάνουν το 2-0 από νωρίς στο ματς, η Λίβερπουλ φάνηκε ότι θα έχει μία εύκολη βραδιά στο Άνφιλντ, όμως η Παρί Σεν Ζερμέν εκμεταλλεύτηκε την τύχη της και κάποια λάθη των παικτών του Κλοπ για να ξανά μπει στο ματς και να φθάσει στην ισοφάριση με τον Εμπαπέ στο 83ο λεπτό του αγώνα.

Τελικά όμως, οι Παριζιάνοι έφυγαν με «άδεια» χέρια από το Άνφιλντ, αφού ο Φιρμίνο με εξαιρετική ατομική προσπάθεια και διαγώνιο σουτ μέσα στην περιοχή, νίκησε τον Αρεόλα στο 92′ και «σκότωσε» την ομάδα του Τούχελ.

Η Λίβερπουλ ήταν καλύτερη στην αρχή του ματς και «προειδοποίησε» σε δυο τρεις περιπτώσεις κυρίως με τον Στάριτζ, πριν καταφέρει τελικά να ανοίξει το σκορ με τον Άγγλο επιθετικό, να πηδάει στο… θεό για να κάνει με κεφαλιά το 1-0 στο 30ο λεπτό.

Η Παρί προσπάθησε να «απαντήσει» άμεσα, αλλά ο Εμπαπέ «σπατάλησε» μία πολύ καλή ευκαιρία στο 35′, στέλνοντας τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια με σουτ από πλεονεκτική θέση. Στην αμέσως επόμενη φάση μάλιστα, η Λίβερπουλ κέρδισε πέναλτι με τον Βαϊνάλντουμ, το οποίο και εκτέλεσε εύστοχα ο Μίλνερ για να κάνει το 2-0 για την ομάδα του.

Milner converts the penalty to make it 2-0 to Liverpool! #ChampionsLeague pic.twitter.com/dYoGSFsCgd

Η Λίβερπουλ συνέχισε μάλιστα να έχει τον έλεγχο του αγώνα και φάνηκε ότι θα έχει ένα εύκολο βράδυ, όμως σε μία περίεργη φάση, μέσα στην περιοχή της, η μπάλα κατέληξε με κόντρα στον Μενιέ, ο οποίος και μείωσε σε 2-1, λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, η Λίβερπουλ προσπάθησε να πετύχει ένα γκολ, για να «σφραγίσει» τη νίκη, αλλά τόσο ο Στάριτζ, όσο και οι Μανέ και Σαλάχ, «σπατάλησαν» τις ευκαιρίες τους, με το διαιτητή να τους ακυρώνει σωστά και ένα γκολ στο 56′. Και κάπως έτσι, από το πουθενά και με τη βοήθεια μίας κόντρας, ο Εμπαπέ «πάγωσε» το Άνφιλντ στο 83′, σκοράροντας για το 2-2 στο ματς.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ φάνηκε να μην έχει δυνάμεις για νέα «πίεση» ψηλά, όμως ο Γερμανός έριξε στο ματς και τον ανέτοιμο Φιρμίνο και αυτός τον δικαίωσε στις καθυστερήσεις. Ο Βραζιλιάνο απέδειξε την κλάση του στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν με προσωπική προσπάθεια και ιδανικό τελείωμα, έγραψε με… buzzer beater, το τελικό 3-2 στο ματς.

Watch carefully after Firmino scores, Salah throws his bottle in frustration, maybe he's not such a golden boy… pic.twitter.com/zYxMe7HisA

— Harry Vassiliou (@HarryVassiliou) September 18, 2018