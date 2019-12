Champions League: Ματσάρες στους “16”! Ρεάλ – Σίτι και Ατλέτικο – Λίβερπουλ

Βγήκαν… ματσάρες! Πραγματοποιήθηκε σήμερα (16/12) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας, η κλήρωση για τη φάση των «16» του Champions League.

Η κλήρωση των “16” του Champions League έστειλε τη Μάντσεστερ Σίτι του Γκουαρντιόλα στη Ρεάλ Μαδρίτης του Ζιντάν και την κάτοχο του θεσμού, Λίβερπουλ πάνω στην Ατλέτικο.



Η Τσέλσι θα αντιμετωπίσει τη Μπάγερν Μονάχου, για πρώτη φορά μετά τον τελικό του 2012, ενώ η Νάπολι του Κώστα Μανωλά θα κοντραριστεί με τη Μπαρτσελόνα! Τα Λυών – Γιουβέντους και Τότεναμ – Λειψία είναι μάλλον τα μοναδικά ζευγάρια με φαβορί.

Μεγάλη “μάχη” αναμένεται να γίνει και στο Ντόρτμουντ – Παρί, ενώ στο πιο… χλωμό ζευγάρι που έβγαλε η κλήρωση, η Αταλάντα θα δώσει “μάχη” με τη Βαλένθια.



Οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 18, 19, 25 και 26 Φεβρουαρίου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα λάβουν χώρα στις 10, 11, 17 και 18 Μαρτίου.

Ντόρτμουντ – Παρί

Ρεάλ – Σίτι

Αταλάντα – Βαλένθια

Ατλέτικο – Λίβερπουλ

Νάπολι – Μπαρτσελόνα

Λυών – Γιουβέντους

Τσέλσι – Μπάγερν

Τότεναμ – Λειψία

