Champions League, Μπαρτσελόνα – Αϊντχόβεν 4-0! «Μεσσί-ας» και φέτος στο Καμπ Νου – videos

Ο Μέσι ξεκίνησε από νωρίς τα… σόου στη φετινή χρονιά και με τρία εκπληκτικά γκολ οδήγησε την Μπαρτσελόνα σε ένα επιβλητικό 4-0 επί της Αϊντχόβεν για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ο Αργεντινός άνοιξε το σκορ με τρομερή εκτέλεση φάουλ στο πρώτο ημίχρονο και πέτυχε άλλα δύο στο δεύτερο μέρος, με εξαιρετικά τελειώματα μέσα στην περιοχή, για να φθάσει τα 63 γκολ σε 64 παιχνίδια ομίλων.

Ο Ντεμπελέ πέτυχε το 2-0 για τους «μπλαουγκράνα», σκοράροντας για 4ο σερί ματς στη χρονιά.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι με το σκορ στο 3-0, η Μπαρτσελόνα έμεινε στο ματς με 10 παίκτες, λόγω της σωστής αποβολής του Ουμτιτί στο 79΄ από τον Έλληνα ρέφερι, Τάσο Σιδηρόπουλο, με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Παρόλα αυτά ο Μέσι πέτυχε και 4ο γκολ για την ομάδα του, μετά από ωραία αντεπίθεση στα τελευταία λεπτά του ματς.



Μπαρτσελόνα: Τερ Στέγκεν, Σέρτζι Ρομπέρτο, Πικέ, Ουμτιτί, Τζόρντι Άλμπα, Ράκιτιτς (85′ Βιδάλ), Μπουσκέτς, Κοουτίνιο (81′ Λενγκλέτ), Ντεμπελέ (Άρτούρ), Σουάρες, Μέσι.

Αϊντχόφεν: Ζουτ, Tασέντε, Φίρχεφερ (67′ Ίσιματ-Μίριν), Σβάαμπ, Ντάμφρις, Χέντριξ, Ροσάριο (82′ Γκουτιέρες), Μπέρχβιν (78′ Μάλεν), Περέιρο, Λοσάνο, Ντε Γιονγκ.

Μέχρι το 86΄ βρισκόταν πίσω στο σκορ από την Τότεναμ στο «Μεάτσα», από το γκολ του Έρικσεν με τη βοήθεια και της τύχης, αλλά μέσα σε έξι λεπτά, η Ίντερ έφερε τα πάνω κάτω με τους Ικάρντι και Βεσίνο.

Spurs midfielder Christian Eriksen's strike takes a massive deflection and spins over Handanovic into the net to give Tottenham Hotspur the lead in the San Siro against Inter Milan!#THFC #COYSpic.twitter.com/K4l1LWxodS

