Μετά και τις διαμαρτυρίες σε πολλά ματς των ομίλων, η UEFA αναγκάστηκε να επισπεύσει τη χρησιμοποίηση του βίντεο στα παιχνίδια του Champions League, με το VAR να τίθεται σε ισχύ από την τρέχουσα κιόλας σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα και όπως ανακοίνωσε και επίσημα η ευρωπαϊκή ομοσπονδία, το σύστημα υποβοήθησης των διαιτητικών αποφάσεων μέσω βίντεο, θα κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, στη φάση των “16” και τα πρώτα νοκ άουτ παιχνίδια της σεζόν.

CONFIRMED: Video Assistant Referees (VAR) will be used in the @ChampionsLeague from the Round of 16 in Feb 2019 following successful technological testing and the training of referees over the last few months 📺#UEFAExCo pic.twitter.com/r3cOzjahUo

— UEFA (@UEFA) December 3, 2018