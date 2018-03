ΦΩΤΟ Reuters

Η Ρεάλ Μαδρίτης “τιμώρησε” και μέσα στο "Παρκ ντε Πρενς" την Παρί Σεν Ζερμέν και πήρε την πρόκριση για τους “8” του Champions League. Τα 12 γκολ σε 8 αναμετρήσεις φέτος στη διοργάνωση μετράει πλέον ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο 0-0 έμειναν Λίβερπουλ και Παρί στην Αγγλία, με τους “ρεντς” όμως να έχουν νικήσει με 5-0 μέσα στο Ντραγκάο.

“Επίπεδο” δεν αλλάζεις μόνο με λεφτά. Η Παρί έμεινε μόνο στα… λόγια και μετά τα δυο φετινά ματς που έδωσε με την Ρεάλ Μαδρίτης στους “16” του Champions League πήρε ένα σημαντικό μάθημα… Ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η Ρεάλ έδειξε πως έχει “υπέρβαρη” φανέλα σε σχέση με την ομάδα του Έμερι και με δυο νίκες πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η γαλλική ομάδα δεν μπόρεσε να προβάλει αντίσταση χωρίς τον τραυματία Νεϊμάρ και ηττήθηκε με ευκολία μέσα στο “Παρκ ντε Πρενς” με 2-1, σε έναν αγώνα όπου οι “μερένγγες” είχαν και δυο δοκάρια”

Στο άλλο ματς της βραδιάς η πρόκριση ήταν.. εδώ και καιρό γνωστή. Έχοντας απαλλαγεί από το άγχος μετά το 0-5 του “Ντραγκάο” και “βλέποντας” μπροστά της το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ έφερε 0-0 με την Πόρτο στην Αγγλία και πήρε την πρόκριση για τους “8” του Champions League.

Παρί – Ρεάλ 1-2

Η Παρί φάνηκε επιθετική με το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αλλά δεν έδειξε ικανή να προκαλέσει προβλήματα στην άμυνα της Ρεάλ. Οι Μαδριλένοι ήταν όμως αυτοί που πλησίασαν πρώτοι στο γκολ. Στο 18′ ο Ασένσιο έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Ράμος έπιασε το πλασέ στην κίνηση μέσα απ’ την μικρή περιοχή, αλλά ο Αρεόλα έδιωξε ενστικτωδώς.

What a chance for Sergio Ramos! Great save Areola 👐 #PSGRMA pic.twitter.com/kNCrz6rs3H — EPL Live App (@LiveScoreEPL) March 6, 2018

Οι γηπεδούχοι είχαν φλύαρη υπεροχή, αλλά οι Μαδριλένοι “’άγγιξαν” και πάλι το γκολ στο 38′, εκεί όπου ο Μπενζεμά δεν μπόρεσε να νικήσει στο τετ-α-τετ τον Αριόλα.

This was a fantastic ball by Marcelo. Perfectly bending pass down the line to play in Benzema. #PSGReal #PSGRMA #UCL #RealMadrid👌 pic.twitter.com/KOmcCaBk4w — Jason Foster (@JogaBonito_USA) March 6, 2018

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους η Παρί έγινε πιο πιεστική και έχασε την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία στο ματς στο 43′. Ο Εμπαπέ πήρε την κάθετη του Βεράτι, έφτασε λίγο πριν την μικρή περιοχή του Νάβας, έπιασε το ισχυρό σουτ από δεξιά, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρε, που έδιωξε σε κόρνερ.

Benzema e Mbappé perderam as melhores chances da primeira etapa. Pararam nos goleiros!pic.twitter.com/txjceY0g53 — Goleada Info (@goleada_info) March 6, 2018

Η Παρί δεν είχε άλλη επιλογή στο δεύτερο μέρος από το να τα δώσει όλα και να πιέσει για το γκολ. Ο Ρονάλντο όμως ήταν εκεί για να κάνει το 0-1. Στο 50′ η κεφαλιά – ψαράκι που έπιασε έστειλε την μπάλα άουτ, αλλά δυο λεπτά μετά κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Ο Ασένσιο έκανε τρομερή κάθετη κάτω από τα πόδια του Ντάνι Άλβες, η μπάλα έφτασε στον Λούκας που με τρομερή σέντρα βρήκε τον Πορτογάλο. Η κεφαλιά του “CR7” έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αρεόλα ( 12ο γκολ σε 8 αναμετρήσεις φέτος στη διοργάνωση).

Η πρόκριση πήγε… οριστικά προς τη Ρεάλ στο 66, όταν ο Βεράτι αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα και άφησε τους γηπεδούχους με δέκα παίκτες. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μπενζεμά έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Ασένσιο έκανε το σουτ στην κίνηση, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Αρεολά, μετά και από μικρή παρέμβαση του.

Το “Παρκ ντε Πρενς” απέκτησε.. σφυγμό όμως στο 71′. Μετά από γύρισμα του Άλβες, ο Παστόρε έκανε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στον Ράμος και στη συνέχεια στο γόνατο του Καβάνι για να καταλήξει στα δίχτυα του Νάβας για το 1-1.

#PSG pull one back! Di Maria's cross was headed back by Silva, and Motta's diving header bounced off multiple players before hitting Cavani last. 1-1 on the night, #RealMadrid lead 4-2 on aggregate. #PSGReal #PSGRMA #UCL pic.twitter.com/Qg0joM4SNj — Jason Foster (@JogaBonito_USA) March 6, 2018

Η Ρεάλ πάντως συνέχισε να πατά πολύ εύκολα στα αντίπαλα καρέ και στο 80 έφτασε στο 1-2. Οι “μερένγγες” βγήκαν στην αντεπίθεση, ο Ραμπιό έκανε τραγικό διώξιμο, η μπάλα να στρώθηκε στον Κασεμίρο, ο οποίος έκανε το σουτ και μετά την κόντρα στον Μαρκίνιος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Ρεάλ πλησίασε άλλες δυο φορές κοντά σε γκολ. Στο 83′ ο Λούκας Βάσκεθ έκανε το σουτ από κοντά αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι των γηπεδούχων, ενώ στο 90′ Ο Αρεόλα έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το σουτ του Ίσκο.

Λίβερπουλ – Πόρτο 0-0

Η Λίβερπουλ είχε από την αρχή την πρωτοβουλία των κινήσεων και όσο περνούσαν τα λεπτά πίεζε όλο και περισσότερο για το γκολ. Στο 18′ οι “ρεντς” πλησίασαν το 1-0. Μετά από ωραία σέντρα του Γκόμες από δεξιά, ο Μανέ επιχείρησε μια εναέρια προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία!

Το ματς συνεχίστηκε σε… χαμηλούς ρυθμούς, με τη Λίβερπουλ να χάνει νέα σημαντική ευκαιρία στο 31΄. η σέντρα βγήκε από τα αριστερά, ο Μανέ κατέβασε τη μπάλα υπέροχα και με διαγώνιο σουτ έστειλε την μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι του Κασίγιας.

Mane's 2nd chance off the post pic.twitter.com/eZ9DcNXP7t — Macers (@Macers2005) March 6, 2018

Στην τελευταία καλή ευκαιρία του πρώτου μέρους (35′) και μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Λόβρεν κέρδισε ανάποδη κεφαλιά και έστειλε την μπάλα να να περάσει λίγο πάνω από την εστία!

Η Πόρτο κέρδισε κάποια… μέτρα στο δεύτερο μέρος, αλλά αυτό δεν ήταν ικανό να απειλήσει τη Λίβερπουλ. Το παιχνίδι κύλησε σε έναν.. μέτριο ρυθμό, μέχρι τα τελευταία λεπτά. Στο 83′ ο Σαλάχ μπήκε επικίνδυνα από αριστερά και σούταρε από διαγώνια θέση, αλλά ο Κασίγιας ήταν καλά τοποθετημένος και μπλόκαρε. Στο επόμενο λεπτό, ο Λόβρεν έκανε σωτήρια επέμβαση για τη Λίβερπουλ, σε προβολή του Τόρες.