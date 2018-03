Champions League: Sold out το Γιουβέντους – Ρεάλ

Το πρώτο ματς μεταξύ της Γιουβέντους με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο Τορίνο (03/04), για τα προημιτελικά του Champions League θα γίνει σε ένα κατάμεστο γήπεδο.

Η Γιουβέντους ανακοίνωσαν sold out κι έτσι το «Allianz Juventus Stadium» θα είναι ασφυκτικά γεμάτο από 40.000 φίλους της «βέκια σινιόρα».

Per Juve-Real Madrid l'Allianz Stadium è già sold out! https://t.co/PZwfmO4Kmz #UCL #TOGETHER pic.twitter.com/FqJqjkz9SG

— JuventusFC (@juventusfc) March 24, 2018