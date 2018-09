Champions League: Στο… χαλαρό η Μπάγερν την Μπενφίκα! video

Η Μπάγερν πέρασε με άνεση από το “Ντα Λουζ”, νικώντας την Μπενφίκα με 2-0 στο πλαίσιο του 5ου ομίλου, στον οποίο μετέχει και η ΑΕΚ. Η ομάδα του Κόβατς σημείωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο απέναντι στους “αετούς”, που δεν κατάφεραν να προβάλουν αντίσταση κόντρα σε έναν ανώτερο αντίπαλο.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι άνοιξε το σκορ στο 10΄, ενώ ο Ρενάτο Σάντσες διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στο 54΄, με το κοινό της Μπενφίκα να τον χειροκροτεί (πηρε μετεγγραφή στους Βαυαρούς από την ομάδα της Πορτογαλίας. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος υπερασπίστηκε την εστία των Λουζιτανών και είχε κάποιες σωτήριες αποκρούσεις, διατηρώντας το σκορ σε χαμηλό επίπεδο.

This is worth watching again from Lewandowski. What a control and what a finish! World classpic.twitter.com/IGDcKOBlSE

— Bayern & Die Mannschaft (@eMiaSanMia) September 19, 2018