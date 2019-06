Ο Μακόλεϊ Νίγκους ταξίδεψε στη Μαδρίτη με τον πατέρα του, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην αγαπημένη του Λίβερπουλ και την Τότεναμ.

Το ταξίδι του στην ισπανική πρωτεύουσα έχει εξελιχθεί σε θρίλερ, καθώς ο 22χρονος από το Πλίμουθ αγνοείται από τις 10:30 το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Μακόλεϊ Νίγκους δεν έχει δώσει σημάδια ζωής από το βράδυ τελικού, με την οικογένεια του να έχει ήδη απευθυνθεί στην ισπανική αστυνομία και την αγγλική πρεσβεία, προκειμένου να τη βοηθήσουν στην προσπάθεια της να βρει τον 22χρονο οπαδό της Λίβερπουλ.

We've issued the appeal back home Ashley. Please keep us updated. Send me a message if there's anything else we can do to help. https://t.co/oXmrVibE0S

— Katie Timms (@KatieTimms94) June 2, 2019