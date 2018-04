Champions League: «Τιτανομαχίες» έβγαλε η κλήρωση των ημιτελικών

«Ματσάρες» έβγαλε η κλήρωση για τα ημιτελικά του Champions League, αφού η Ρόμα του Κώστα Μανωλά θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ του πρώην συμπαίκτη του, Μοχάμεντ Σαλάχ και η Ρεάλ του Ρονάλντο θα κοντραριστεί για τρίτη συνεχή χρονιά με τη Μπάγερν Μονάχου, στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Η… αγαπημένη του Μπάγερν, θα είναι το τελευταίο «εμπόδιο» του Κριστιάνο Ρονάλντο για τον τρίτο συνεχόμενο τελικό του, στο Champions League, αφού η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τους Βαυαρούς σε μία επανάληψη των περσινών προημιτελικών, οι οποίοι και κρίθηκαν με τα 5 γκολ του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Ντέρμπι «αουτσάιντερ» στο άλλο ζευγάρι, αφού ο Σαλάχ «επιστρέφει» μετά από ένα χρόνο στο Ολίμπικο, με τη Λίβερπουλ, για να βρει απέναντί του, την πρώην ομάδα του Ρόμα και τον Κώστα Μανωλά, με αμφότερες τις ομάδες να έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες στην προηγούμενη φάση του Champions League.

Λίβερπουλ και Μπάγερν θα είναι οι γηπεδούχοι στα πρώτα ματς, με τις προκρίσεις στον τελικό να κρίνονται οριστικά σε Ρώμη και Μαδρίτη. Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν στις 24-25 Απριλίου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για το διήμερο 1-2 Μαΐου. Ο τελικός θα διεξαχθεί στο «NSC Olimpiyskiy» του Κιέβου στις 26 Μαΐου.

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Λίβερπουλ (Αγγλία) – Ρόμα (Ιταλία)

The official result of the #UCLdraw!@FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma

🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2018