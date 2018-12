Champions League: Βγάζει… ματσάρες στους “16”! Τα γκρουπ δυναμικότητας στην κλήρωση

Σε δύο γκρουπ δυναμικότητας με βάση την κατάταξή τους στου ομίλους της διοργάνωσης, χωρίστηκαν και φέτος οι 16 ομάδες του Champions League, με την κλήρωση να… κόβει την ανάσα των ποδοσφαιρόφιλων σε όλο τον κόσμο.

Στους “ισχυρούς” είναι οι ομάδες που τελείωσαν στην πρώτη θέση στην προηγούμενη φάση και θα δώσουν εντός έδρας τα πρώτα ματς, που έχουν προγραμματιστεί για τις 12-13 Φεβρουαρίου και 19 – 20 Φεβρουαρίου, ενώ οι ρεβάνς θα λάβουν χώρα επίσης σε δύο διήμερα, 5-6 Μαρτίου και 12-13 Μαρτίου.

Ισχυροί

Ντόρτμουντ

Μπαρτσελόνα

Παρί Σεν Ζερμέν

Πόρτο

Μπάγερν

Μάντσεστερ Σίτι

Ρεάλ Μαδρίτης

Γιουβέντους

Ανίσχυροι

Ατλέτικο Μαδρίτης

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τότεναμ

Λίβερπουλ

Σάλκε

Άγιαξ

Λιόν

Ρόμα

🏆 UEFA Champions League last 16!

CONFIRMED ✅

Best team left in the #UCL? 🤔 pic.twitter.com/7ecHZBlyNL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 12, 2018