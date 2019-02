Clasico στα ημιτελικά του Copa del Rey!

Πρόωρο τελικό έβγαλε η κληρωτίδα στο Κύπελλο Ισπανίας. Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης θα τεθούν αντιμέτωπες σε διπλούς αγώνες, για μια θέση στον τελικό του Copa Ddel Rey που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Μαΐου στο “Μπενίτο Βιγιαμαρίν” της Σεβίλλης..

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 6 Φεβρουαρίου στο “Καμπ Νου” και η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 27 του μήνα. Να αναφέρουμε πως λίγες ημέρες μετά (02.03.2019) Ρεάλ και Μπαρτσελόνα θα “μονομαχήσουν” και πάλι στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου” για το πρωτάθλημα. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών του Κυπέλλου Ισπανίας συνθέτουν Μπέτις και Βαλένθια.

The semi-finals of the #CopaDelRey! 🏆@RealBetis_en 🆚 @valenciacf_en @FCBarcelona 🆚 @realmadriden

Who's going to reach the final? 🤔 pic.twitter.com/4tOiLUZTln

— LaLiga (@LaLigaEN) February 1, 2019