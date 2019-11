Δεν “μασάει” η Ίντερ! “Λύτρωση” με… άπιαστο σουτ – video

Η Βερόνα δυσκόλεψε πολύ την Ίντερ στο “Μεάτσα”, αλλά η ομάδα του Αντόνιο Κόντε πήρε το “τρίποντο” της νίκης, φέρνοντας… τούμπα το παιχνίδι (2-1).

Ο Βαλέριο Βερέ έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους από τα 11 βήματα στο 19΄, με την ομάδα του Ιβάν Γιούριτς να κρατά το προβάδισμα ως το 65΄. Ο Ματίας Βεσίνο κατάφερε να ισοφαρίσει για τους γηπεδούχους στο 65′, για να έρθει στο 83 ο Μπαρέλα και να ολοκληρώσει την ανατροπή με συγκλονιστικό σουτ.

How many times did he say “Barella”? 😅 pic.twitter.com/bkIkWTjY4n

— InterMemes (@Inter_Memes) November 9, 2019