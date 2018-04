Δεν θα πιστέψετε τι σκαρφίστηκε τιμωρημένος οπαδός για να δει την ομάδα του!

Ο συγκεκριμένος οπαδός της Ντενιζλίσπορ έχει τιμωρηθεί με απαγόρευση εισόδου στους αγώνες της ομάδας για ένα χρόνο, αλλά δεν άντεξε άλλο μακρυά απ’ τη… μεγάλη του αγάπη και βρήκε τη λύση για να τη ξαναδεί από κοντά.

Ο ευρηματικός οπαδός νοίκιασε έναν γερανό και τον έβαλε έξω από το γήπεδο της Ντενιζλί, στο ματς που έδωσε στις 28 Απριλίου, κόντρα στην Γκαζιαντέπσπορ.

Ο φίλος της Ντενιζλίσπορ ανέβηκε -με μια σημαία- στο γερανό για να δει τον αγώνα. Η αστυνομία -όμως- κινήθηκε ταχύτατα και τον κατέβασε…

A Turkish football fan who had been banned from attending matches for one year rented a crane over the weekend to watch his team Denizlispor play. Police acted quickly to bring him down, but not before spectators managed to capture these pictures pic.twitter.com/hZrXVhmXbW

— TRT World Now (@TRTWorldNow) April 30, 2018