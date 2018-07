«Διπρόσωπος» Ολυμπιακός! Φιλική «τιμωρία» από την Έουπεν

Έχασαν ένα.. τσουβάλι ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και στην επανάληψη τιμωρήθηκε. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 3-2 με ανατροπή από την Έουπεν, αφού από το 60′ και μετά έπαθε.. καθίζηση, επηρεασμένος και από τις πολλές αλλαγές του Πέδρο Μαρτίνς. Τα επόμενα φιλικά που έχουν κλειδώσει για τον Ολυμπιακό είναι με Σεντ Τρούιντεν (18/7 – 19:30), Γκενκ (21/7 – 18:00), Αϊντχόφεν (24/7 – 20:00) και Γκεζτέπε (26/7 – 19:00).

Έχοντας κάνει μια… χαλαρή προπόνηση το Σάββατο (14.07.2018) κόντρα στην Τεσέντερλο, ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ καλά στη φιλική αναμέτρηση με την Έουπεν, είχε μια αποτελεσματική πίεση στο χώρο του κέντρου και με το.. καλημέρα άρχισε να χάνει ευκαιρίες. Μόλις στο 4′ ο Γκερέρ δεν μπόρεσε να νικήσει τον αντίπαλο πορτιέρε, ενώ στο 8′ ο Βαν Κρόμπρουζ έδιωξε τη “βολίδα” του Χριστοδουλόπουλου.

