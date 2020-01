Δολοφονήθηκε 25χρονος ποδοσφαιριστής στην Αγγλία!

Σοκαρισμένος ο χώρος του ποδοσφαίρου στην Αγγλία από την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Τζόρνταν Σίνοτ. Σύμφωνα με τον αγγλικό Τύπο, ο 25χρονος μέσος (άλλοτε ποδοσφαιριστής της Χάντερσφιλντ και μέχρι πρότινος της Μάτλοκ Τάουν, στην οποία αγωνιζόταν ως δανεικός από την Άλφρετον Τάουν) δέχτηκε επίθεση στις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου και εντοπίστηκε αναίσθητος στο Ρέτφορντ.

Ο Σίνοτ μεταφέρθηκε αμέσως στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο Σίνοτ έχασε τη ζωή του, λόγω χτυπημάτων στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες για τη δολοφονία του Σίνοτ και μάλιστα ένας 27χρονος άνδρας βρίσκεται υπό κράτηση.

UPDATE:

A murder inquiry has now been launched after Jordan Sinnott passed away just before 6pm this evening. A 27-year old man remains in custody as part of that investigation.

Our full updated statement is here: https://t.co/DYlUCO1w8j

— Notts Police (@nottspolice) January 25, 2020