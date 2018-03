Την πιο «βαριά» της ήττα επί εποχής Φερνάντο Σάντος γνώρισε η Πορτογαλία, που ηττήθηκε από την Ολλανδία με 3-0, σε φιλικό που έγινε στη Γενέυη.

Την πρώτη του νίκη στον πάγκο της εθνικής Ολλανδίας πήρε ο Ρόναλντ Κούμαν, που επικράτησε της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Πορτογαλίας με 3-0.

Ο Φερνάντο Σάντος γνώρισε την πιο βαριά του ήττα στον πάγκο των Ιβήρων, με το σκορ να διαμορφώνεται από το πρώτο ημίχρονο.

Ο Μέμφις Ντεπάι άνοιξε το σκορ στο 11′, ο Ράιαν Μπάμπελ έκανε το 0-2στο 32′ για τους «οράνιε», ενώ ο φαν Ντάικ διαμόρφωσε το τελικό 0-3 στο 45’+2.

Holland take the lead against Portugal. Against the run of play really as Memphis Depay strikes from inside the box. The Dutch employing a really weird 5-3-2. Good to see the like of Rolando and Manuel Fernandes back in the Portuguese set-up too. pic.twitter.com/fkxbIAzYDt

— Deepan (@dfordeeps) March 26, 2018