Η Γιουβέντους «έδεσε» τον Σάμι Κεντίρα στο Τορίνο. Η «Μεγάλη Κυρία» ανανέωσε τη συνεργασία της με τον Γερμανό μέσο για ακόμα δύο χρόνια.

Ο Κεντίρα βρίσκεται στην ομάδα από το 2015 και διανύει την τέταρτη σεζόν του στο Τορίνο, έχοντας πετύχει 20 γκολ σε 80 παιχνίδια στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενώ αποτελεί τον μέσο με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής τα τελευταία τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα, έχει αγωνιστεί 8.882 λεπτά, πετυχαίνοντας και ρεκόρ σκοραρίσματος από παίκτη της μεσαίας γραμμής. Την περασμένη σεζόν είχε πετύχει 9 γκολ, ξεπερνώντας τον επίσης Γερμανό Αντρέας Μόλερ της σεζόν 1993/94.

I just extended my contract at @Juventusfc until 2021. Since my first day I’ve had a special feeling and it quickly felt like home here. I'm very proud to be a part of the great history of the club and of the Juventus family. Let's continue to make black and white history 🏳🏴 pic.twitter.com/Cz5Fk7oZPn

— Sami Khedira (@SamiKhedira) September 12, 2018