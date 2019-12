“Έδεσε” Τζέραρντ η Ρέιντζερς! Ανανέωσε μέχρι το 2024

Η εκπληκτική πορεία της Ρέιντζερς στο Europa League φαίνεται ότι καθιερώνει τον Στίβεν Τζέραρντ στο ρόλο του προπονητή, με τον άλλοτε αρχηγό της Λίβερπουλ, να υπογράφει νέο συμβόλαιο με τους “διαμαρτυρόμενους”.

Ο Άγγλος τεχνικός ανέλαβε την ομάδα στην πρώτη του προπονητική προσπάθεια, αλλά τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά και μετά την πρόκριση και στα νοκ – άουτ του Europa League, κλήθηκε να ανανεώσει τη συνεργασία του με το σύλλογο, έως το 2024.

🆕 Gerrard 2024 🆕#RangersFC is today delighted to announce manager Steven Gerrard has agreed a two-year extension which will keep him at Ibrox until the summer of 2024.

