Είναι επίσημο! Ο Μοράτα στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Με τη φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης θα αγωνίζεται μέχρι το καλοκαίρι του 2020 ο Αλβάρο Μοράτα. Ο 28χρονος Ισπανός επιθετικός δόθηκε στους “ροχιμπλάνκος” με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι.

Να θυμίσουμε ότι ο Μοράρα ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Ρεάλ από το 2010 μέχρι το 2014 και από το 2016 έως το 2017, με… ενδιάμεσο σταθμό τη Γιουβέντους.

🔴⚪🔴 #WelcomeMorata!

Agreement with @ChelseaFC over the loan of @AlvaroMorata for the remainder of the current season and the next one.

FULL STORY ➡ https://t.co/KiMEnruwJk#AúpaAtleti pic.twitter.com/vHYMUSv3Vp

— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 28, 2019