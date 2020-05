Ένα ακόμα πρωτάθλημα της Ευρώπης που μπαίνει σε διαδικασία επιστροφής. Η La Liga βάζει και πάλι τα… ποδοσφαιρικά της παπούτσια.

Η κατάσταση στην Ισπανία με τον κορονοϊό δείχνει να βελτιώνεται και τα μέτρα κατά της πανδημίας χαλαρώνουν, γεγονός που έφερε ευχάριστα νέα στη La Liga όσον αφορά την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Οι ομάδες της La Liga ζήτησαν να γυρίσουν στις προπονήσεις και το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας αποδέχθηκε το σχετικό αίτημά!

Οι παίκτες κάθε συλλόγου θα υποβληθούν σε εξετάσεις και στη συνέχεια θα αρχίσουν ατομικές προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα.

“Η επιστροφή στις προπονήσεις ενεργοποιεί και πάλι έναν σημαντικό οικονομικό τομέα, στον οποίο εργάζονται 185.000 άνθρωποι σε μια περίοδο οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης” αναφέρεται στη σελίδα της La Liga.

Official statement.#LaLigaSantander and #LaLigaSmartBank clubs to return to training this week.