Είναι οριστικό! Ο Φαν Χάαλ αποσύρθηκε από την προπονητική

Τέλος στην προπονητική του καριέρα αποφάσισε να βάλει και επίσημα ο Λουίς Φαν Χάαλ. Με δηλώσεις του στην τηλεοπτική εκπομπή VTBL του ολλανδικού καναλιού RTL, ο 67χρονος τεχνικός είπε πως πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση αφού θέλει να περάσει περισσότερο χρόνο με τη σύζυγό του Τρους.

“Όπως και οι παίκτες μου εκείνη την εποχή, έτσι και η γυναίκα μου, έχει το δικαίωμα να ζήσει με τον Λουίς Φαν Χάαλ”, ανέφερε ο Ολλανδός, ο οποίος κατά την προπονητική του θητεία βρέθηκε στο… τιμόνι μερικών εκ των κορυφαίων συλλόγων στον κόσμο (Άγιαξ, Μπαρτσελόνα, Άλκμααρ, Μπάγερν Μονάχου, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) αλλά και της εθνικής Ολλανδίας.

Ο Αλοϊζιους Πάουλους Μαρία Φαν Χάαλ γεννήθηκε στις 8 Αυγούστου 1951 στο Άμστερνταμ. Αγωνίσθηκε ως μέσος στον Άγιαξ, στην Τελστάρ, στην Αντβέρπ, στην Σπάρτα Ρότερνταμ και στην Αλκμάαρ, απ’ όπου το 1986 άρχισε -ως βοηθός- την προπονητική.

Louis van Gaal has announced his retirement today. He's once and for all Old School pic.twitter.com/kzYMCIPz6u

— Old School Panini (@OldSchoolPanini) March 11, 2019