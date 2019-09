Είχε… Άγιο ο Ντεφόε! Ενεπλάκη σε «άσχημο» τροχαίο! Video, pics

Σκόραρε στο 5-0 της Ρέιντερς επί της Αμπερντίν που έγινε το Σάββατο (28.09.2019), αλλά λίγες ώρες μετά ο Ζερμέν Ντεφόε ενεπλάκη σε ένα φρικτό τροχαίο σε δρόμο της Γλασκώβης με τρία αυτοκίνητα!

Το τροχαίο έγινε τη στιγμή που ο πρώην επιθετικός των Τότεναμ και Σάντερλαντ επέστρεφε σπίτι του. Τα τρία οχήματα έπαθαν σοβαρές ζημιές, αλλά κανείς από τους επιβαίνοντες δεν έπαθε τραυματίστηκε!

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια. Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Σκωτίας, ο Ντεφόε βγήκε… τρέμοντας από το αυτοκίνητό του!

Jermain Defoe has been involved in a car accident in the last half an hour. pic.twitter.com/byZJPaaF8p

