Εκνευρισμένος ο Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρίτης! Η αντίδραση μετά το γκολ – video

Η αντίδραση του Γκάρεθ Μπέιλ μετά το γκολ επί της Λεβάντε έχει εξήγηση, καθώς σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, η κατάσταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης είναι οριακή.

Ο Ουαλός εξτρέμ ευστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι στο ματς, αλλά έδιωξε τους συμπαίκτες του που πήγαν να πανηγυρίσουν μαζί του, δείχνοντας εκνευρισμό στις κινήσεις του. Δημοσιεύματα από την Ισπανία, εξηγούν λοιπόν, ότι η αντίδρασή του οφείλεται στις πρόσφατες αποκαλύψεις για τον ίδιο, ότι δεν μιλάει ακόμη ισπανικά και χρειάζεται χειρονομίες για να συνεννοηθεί με τους υπόλοιπους Μαδριλένους. Επίσης, φέρονται να τον φωνάζουν «γκόλφερ» για τις ώρες που περνάει στα γήπεδα του γκολφ.

Στο «στόχαστρο» του Μπέιλ βρίσκονται οι Μαρσέλο και Κουρτουά, αλλά στο γκολ με τη Λεβάντε, δεν επέτρεψε σε κανέναν να βρεθεί δίπλα του, επιβεβαιώνοντας το κακό «κλίμα» στα αποδυτήρια.

Gareth Bale sinks dubious VAR penalty to seal win.for Real Madrid but refuses to celebrate and angrily snubs Lucas Vazquez https://t.co/0WCeilNznj pic.twitter.com/n4DuzKFeXY

