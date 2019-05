Έκπληξη με Λάμπαρντ στην Τσέλσι! Αυτός είναι ο «εκλεκτός» για αντί-Σάρι

Ο Φρανκ Λάμπαρντ αναμένεται να είναι ο επόμενος προπονητής της Τσέλσι, με τους «μπλε» να έχουν καταλήξει στην αντικατάσταση του Μαουρίτσιο Σάρι με τον πρώην αρχηγό τους.

Ο θρύλος των «μπλε» ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα μόλις το περασμένο καλοκαίρι, αλλά στην πρώτη του σεζόν στην Τσάμπιονσιπ με τη Ντέρμπι, έχει καταφέρει να φθάσει την ομάδα στον μεγάλο τελικό ανόδου στην Πρέμιερ Λιγκ.

Η Τσέλσι λοιπόν φαίνεται να έχει αποφασίσει να του δώσει άμεσα την ευκαιρία για μία ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση, δίνοντας του τη θέση του Σάρι, ο οποίος σύμφωνα με τους Ιταλούς, είναι πρώτο φαβορί για την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, μετά την απόλυση του Αλέγκρι.

