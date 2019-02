Έξαλλοι είναι στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τη διαιτησία στο παιχνίδι με τη συμπολίτισσα Ρεάλ, θεωρώντας τον ρέφερι του αγώνα, υπεύθυνο για την ήττα της ομάδας τους, που την έριξε στην 3η θέση της Πριμέρα Ντιβιζιόν, βάζοντας τέλος και στα όνειρά της για τίτλο.

Η «Βασίλισσα» πήρε το προβάδισμα στο σκορ με πέναλτι «φιάσκο» στον Βινίσιους, ενώ είδε να αρνείται στην ίδια πέναλτι και να κόβεται ο Μοράτα με οφσάιντ σε φάση που σκόραρε με εκπληκτικό τρόπο για την ισοφάριση. Για το λόγο αυτό ανέβασε και τις 3 αυτές φάσεις στο twitter, χωρίς πάντως περαιτέρω σχόλια.

What's the point in having VAR when they don't review this? Atleti lost because of it.

Plus Griezmann's goal was completely legitimate but took 2 minutes to be given? #ElDerbi pic.twitter.com/x1IanagbGZ

