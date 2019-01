Ήταν η σειρά του Τομ Κέρνεϊ της Φούλαμ να τα “ακούσει” από τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, καθώς ο Έλληνας αμυντικός της Άρσεναλ “τρελάθηκε” στο “θέατρο” του Άγγλου σε ένα μαρκάρισμά του.

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας δεν δίστασε για μία ακόμη φορά να τα “ψάλλει” σε αντίπαλο, γεγονός που έγινε αμέσως viral στην Αγγλία, αφού πρόκειται για κάτι που συνέβη για 4η φορά τη φετινή σεζόν, μετά από τα περιστατικά με τον Σον της Τότεναμ, τον Ντεπουάτρ της Χάντερσφιλντ, αλλά και κυρίως τον Σαλάχ της Λίβερπουλ, στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής.

Sokratis did NOT want that smoke. pic.twitter.com/rZBrNRTvpy

— Lucas (@GalleyGreenwood) December 29, 2018