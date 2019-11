Εκτέλεση πέναλτι στην Αγγλία που παραλίγο να εκτελέσει τους… θεατές! video

Σε αγώνα της 7ης κατηγορίας στην Αγγλία ο τερματοφύλακας της άσημης Νάνιτον, ζήτησε να αναλάβει την εκτέλεση ενός πέναλτι που κέρδισε η ομάδα του, με σκοπό πιθανώς να νιώσει λίγη από τη “δόξα” των σκόρερ αλλά αστόχησε και παραλίγο να γίνει… δολοφόνος.

Δεν εννοούμε δολοφόνος πουλιών επειδή έστειλε τη μπάλα άουτ, αλλά των οπαδών της ομάδας του οι οποίοι περίμεναν καρτερικά να πανηγυρίσουν ένα γκολ πίσω από το πέταλο αλλά είδαν τη μπάλα να χτυπάει τον προβολές που βρισκόταν πάνω από τα κεφάλια τους και να τον κατεδαφίζει σε μία από τις πιο αστείες και αποτυχημένες εκτελέσεις πέναλτι στην ιστορία του ποδοσφαίρου. “Δόξα” πάντως πήρε σίγουρα αλλά όχι αυτή που περίμενε…

Nuneaton Borough goalkeeper taking a penalty at 0-0, misses and breaks a light. Only in Non-League. pic.twitter.com/IAMZ3FL9zI

— The Non-League Paper (@NonLeaguePaper) November 16, 2019