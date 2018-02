Εμενίκε: «Νιώθω υπέροχα, έτοιμος με Μάλαγα»

«Δεν έπαιζα τον τελευταίο καιρό λόγω ενός τραυματισμού, αλλά τώρα νιώθω υπέροχα. Είναι σκληρή λίγκα η ισπανική, αλλά πιστεύω στις ικανότητες μου και θέλω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό στη Λας Πάλμας.

Έχω μεγάλη εμπειρία, αλλά πάντα προσπαθώ να προσαρμοστώ στις απαιτήσεις του προπονητή. Αν μου ζητήσει να παίξω την Δευτέρα κόντρα στη Μάλαγα, είμαι σε θέση να το κάνω.

Είμαι επιθετικός, νιώθω άνετα σε αυτή τη θέση, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας. Ξέρω ότι θα έρθουν σύντομα και τα γκολ, δεν μπορώ να δεσμευτώ σε έναν ακριβή αριθμό φυσικά, αλλά θα προσπαθήσω να πετύχω όσα περισσότερα γίνεται», δήλωσε ο Εμενίκε, ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε από τον Ολυμπιακό.

