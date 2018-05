Antes do regresso a casa deixo-vos aqui o resultado de 4 longas sessões no meu mano @ederson93 . É um orgulho enorme ver um trabalho destes meu em ti. Mais tarde continuaremos 👊🏻 um abraço meu Irmao. Força aí para o mundial ⚽️🥅 Sponsored by @fkirons @radiantcolorsink @hustlebutterdeluxe @forgedbymeta @piranhatattoosupplies @piranhatattoostudios

A post shared by João Morais (@moraistattoo) on May 8, 2018 at 11:30am PDT