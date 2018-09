Ένας από τους σημαντικότερους λόγους της νίκης της Άρσεναλ στην έδρα της Νιούκαστλ, «ακούει» στο όνομα Σωκράτης Παπασταθόπουλος, αφού ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, πραγματοποίησε μία ακόμη εξαιρετική εμφάνιση στην πρέμιερ Λιγκ.

Το γεγονός αναγνώρισε και η επίσημη ιστοσελίδα των «κανονιέρηδων», η οποία σχολίασε τα κατορθώματα του Έλληνα αμυντικού στο ματς, τον ανέδειξε μεταξύ των κορυφαίων και έγραψε στο twitter: Ιδού τι μάθαμε από το Νιούκαστλ – Άρσεναλ: Ο Σωκράτης σίγουρα εντυπωσίασε».

«Στον Παπασταθόπουλο αρέσει να αρπάζει την ευκαιρία όταν αυτή παρουσιάζεται και το Σάββατο ήταν μία από αυτές τις ημέρες. Ο Σωκράτης δεν απογοήτευσε, με μερικές καθοριστικές παρεμβάσεις, σταματώντας τις επιθέσεις της Νιούκαστλ. Ο Γιάκομπ Μέρφι τον νίκησε σε μια διεκδίκηση, αλλά ο Σωκράτης απάντησε με ένα καίριο τάκλιν. Ακόμα ένα κρίσιμο τάκλιν πάνω στον Ματ Ρίτσι τράβηξε τα βλέμματα στο τέλος του πρώτου μέρους. Ο Σωκράτης έκανε αισθητή την παρουσία του», ανέφερε στην κριτική της για τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, η ιστοσελίδα της Άρσεναλ.

🔎 Here's what we learned from #NEWARS…

Sokratis certainly impressed 📈

— Arsenal FC (@Arsenal) September 15, 2018