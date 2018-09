Έπαθε… Κάριους ο Άλισον! Το απόλυτο η Λίβερπουλ – video

Το 4x4 για πρώτη φορά από τη σεζόν 1990-91 κατάφερε να κάνει η Λίβερπουλ, νικώντας μέσα στην έδρα της Λέστερ με 2-1. Έτσι, η ομάδα του Κλοπ θα παραμείνει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα

Η Λίβερπουλ ήταν εκπληκτική στο πρώτο ημίχρονο, εκεί όπου “κλείδωσε” τη νίκη, με τα γκολ που σημείωσαν οι Μανέ και Φιρμίνο.

SADIO MANE!!!

He’s having a party and you’re all invited. Except the manc’s they aren’t.

1-0 #LFC pic.twitter.com/X3dbaGccTM

— Nic Mason (@MrNickMason) September 1, 2018