Έπεσαν “ψιλές” στην προπόνηση της Μπάγερν! Τα… βρήκαν στη συνέχεια – pics

“Φωτιά” άναψε στην προπόνηση της Μπάγερν Μονάχου, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας “Bild”. Πρωταγωνιστές της μεγάλη έντασης που υπήρξε ήταν οι Λεόν Γκορέτσκα και Ζερόμ Μπόατενγκ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Λέο Γκορέτσκα, φανερά εκνευρισμένος, ζήτησε πέναλτι σε ένα παιχνίδι σε μικρούς χώρους. Ο Τόμας Μίλερ προσπάθησε να του εξηγήσει την κατάσταση, ο Γερμανός μέσος του έκανε μια χειρονομία (σ.σ. αυτήν που σημαίνει πως το άτομο απέναντι του είναι… όλο λόγια).

Ο Μίλερ δεν θέλησε να του απαντήσει, αλλά ο Μπόατενγκ δεν έδειξε την ίδια ψυχραιμία στην συνέχεια. Περίπου δέκα λεπτά μετά, στο δεύτερο κομμάτι του προγράμματος της προπόνησης, ο Γκορέτσκα πήγε πολύ δυνατά πάνω στον Μπόατενγκ χωρίς η μπάλα όμως να βρίσκεται στα πόδια του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η “Bild” ο Μπόατενγκ έριξε ένα «γεμάτο» χτύπημα στο πρόσωπο του συμπαίκτη του! Ο Γκορέτσκα έπεσε στο έδαφος, ενώ ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έκανε παρ΄’εμβαση, προκειμένου να μην συνεχιστεί το επεισόδιο.

Αυτό δεν απέτρεψε την «έκρηξη» του Μπότενγκ! «Η μπάλα ήταν μακριά και έρχεται με τέτοια δύναμη! Τι στον διάολο είναι αυτό;», ήταν τα λόγια του Γερμανού στόπερ.

Την ίδια ώρα, τόσο ο Μίλερ όσο και ο Μικαέλ Κιζάνς εμφανίζονται να την… είπαν στον τον Γκορέτσκα. «Πάντα τα ίδια σκατά με εσένα» του ανέφεραν. Και κάπου εκεί, το σκηνικό έλαβε τέλος, χωρίς ωστόσο οι δύο πρωταγωνιστές να απολογηθούν.

Πάντως, ο Λέο Γκορέτσκα θέλησε να δείξει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον Ζερόμ Μπόατενγκ. Ο Γερμανός μέσος ανέβασε στο λογαριασμό του στο Twitter δυο selfie με τον συμπαίκτη του, δείχνοντας πως… τέλος καλό, όλα καλά.

