«Έπεσε» η Φλωρεντία για Μπατιστούτα! «Χαλασμός» για τον 50άρη Μπατιγκόλ – video

Ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς όλων των εποχών, ο Γκάμπριελ Μπατιστούτα, έφθασε τα 50 του χρόνια, αλλά ακόμη συνεχίζει να προκαλεί παροξυσμό στο πλήθος, ειδικά στην αγαπημένη του Φλωρεντία.

Ο Αργεντινός που έχει ταλαιπωρηθεί υπερβολικά από τραυματισμούς και έφθασε ακόμη και στο σημείο να μην μπορεί να περπατήσει, παραμένει… θεός για τους οπαδούς της Φιορεντίνα, όπως αποδείχθηκε και στα 50ά του γενέθλια.

Ο «Μπατιγκόλ» βρέθηκε στην πόλη για μία ειδική εκδήλωση προς τιμήν του και χιλιάδες οπαδοί της ομάδας έδωσαν βροντερό «παρών» για να τον αποθεώσουν. «Είμαι χαρούμενος, σας ευχαριστώ όλους που κάνατε αυτά γενέθλια μοναδικά για εμένα, την οικογένειά μου και τους φίλους μου…», ανέφερε ο ίδιος, φανερά συγκινημένος κατά τη διάρκεια της αποθέωσης.

Batistuta returns to Florence to celebrate his 50th belated birthday.

Honoured like a KING 👑💜

📹: IG/dario_nardella pic.twitter.com/aJssXkkbwC

